Vitinha foi colocado em «xeque» por um adepto do Botafogo, adversário do PSG no Mundial de Clubes. Enquanto passeava por Los Angeles, Califórnia, o português foi interpelado por um adepto brasileiro, que lhe perguntou se conhecia um dos jogadores do Botafogo.

Com sinceridade, o médio luso admitiu que não sabia quem era o adversário que vai enfrentar já este sábado.

«Conhece o Marlon Freitas? Magic Freitas?», perguntou um apoiante do Botafogo. «Não», respondeu sinceramente o internacional português.

Marlon Freitas é titular no Botafogo e jogou cerca de 85 minutos na vitória frente ao Seattle Sounders, da primeira jornada do Grupo B do Mundial de Clubes.

A partida entre o PSG e o Botafogo está marcada para a madrugada deste sábado, pelas 2h.