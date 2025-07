João Neves foi expulso na final deste domingo frente ao Chelsea (3-0), já perto do final do encontro.

Aos 84 minutos, o internacional português desentendeu-se com Marc Cucurella e acabou por puxar o cabelo do lateral do Chelsea.

O árbitro inicialmente mostrou o cartão vermelho, mas foi chamado ao VAR e acabou por mudar a cor da cartolina.