Luka Modric realizou, esta quarta-feira, o último jogo com a camisola do Real Madrid.

O médio croata foi suplente utilizado por Xabi Alonso e no momento em que entrou no relvado acabou por ser ovacionado pelos adeptos presentes em Nova Jérsia. Ao fim de 13 anos de ligação aos merengues, Modric diz adeus ao clube pelo qual conquistou seis Ligas dos Campeões e quatro Ligas Espanholas, entre outros títulos.

Assista aqui ao momento:

No final do jogo, Modric foi cumprimentado pelos colegas de profissão. Recorde-se que, na última segunda-feira, Massimiliano Alegri confirmou a contratação do jogador por parte do Milan, sendo que é esperado em Itália durante o mês de agosto.