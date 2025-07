Depois do golaço apontado ao Borussia Dortmund, em tempo de compensação - na circunstância o 3-1 - o avançado francês do Real Madrid, Kylian Mbappé, lembrou (tal como o seu compatriota Dembélé pelo PSG) o português Diogo Jota.

No momento do festejo do golo, Mbappé apontou para as câmaras da transmissão televisiva, fazendo, com as mãos, o número "20" que Diogo Jota vestia no Liverpool.

O Real Madrid venceu por 3-2 e está nas meias-finais do Mundial de Clubes. Vai defrontar o PSG.

Veja o momento: