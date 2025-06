Um momento menos bonito marcou indelevelmente o jogo entre Benfica e Auckland City, da segunda jornada do Mundial de Clubes. No instante em que foi substituído, Orkun Kökçü protestou com o treinador Bruno Lage, não tendo gostado da alteração com Renato Sanches na segunda parte.

Bruno Lage desvalorizou o momento após o jogo, na conferência de imprensa, dizendo que foi uma manifestação da vontade de ganhar por parte do médio turco. Porém, o que Kökçü disse ao treinador não foi bonito.

Num novo vídeo partilhado por um adepto sentado imediatamente atrás do banco de suplentes do Benfica, ouve-se Kökçü a insultar Bruno Lage em inglês. «Vai-te f****», repetiu várias vezes.