Os momentos que antecederam o início do jogo entre o Fluminense e o Al Hilal foram verdadeiramente arrepiantes, com um minuto de silêncio em memória de Diogo Jota e André Silva.

Rúben Neves e João Cancelo mostraram-se inconsoláveis durante as imagens muito fortes no palco do encontro. Recorde-se que os dois irmãos perderam a vida durante um acidente de viação, na madrugada de quinta-feira, em Espanha.

