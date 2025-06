Alex Telles, defesa do Botafogo, apurou-se esta segunda-feira para os oitavos de final do Mundial de Clubes mesmo depois de terem perdido na terceira jornada frente ao At. Madrid por 1-0. Após a partida, o antigo jogador do FC Porto mostrou-se muito satisfeito com a prestação do clube brasileiro até agora.

«Para quem ia conhecer o Mickey, não é nada mau passar do grupo da morte. Este plantel merecia, por tudo o que faz, por tudo o que trabalha. Baixámos a cabeça e trabalhamos. Agora é jogo a jogo, não ganhámos nada ainda. Temos de enaltecer esta maravilhosa claque que compareceu. Dá para ouvir, parece que estamos no Estádio Nilton Santos», começou por dizer em declarações à Cazé TV.

«É difícil falar neste momento. Como já disse antes, o PSG e o At. Madrid respeitaram-nos mais do que a própria imprensa e do que os adeptos brasileiros. O que tínhamos de fazer era o nosso trabalho. Este grupo merecia passar da fase de grupos, por tudo o que foi dito. Para quem ia conhecer o Mickey, passar num grupo como este mostra o trabalho fantástico que estamos a fazer», concluiu.

O Botafogo apurou-se para os «oitavos» no segundo lugar do grupo B com seis pontos e espera agora adversário na próxima fase que sairá do grupo A, onde está inserido o FC Porto.