O supercomputador da Opta fez as previsões para o Mundial de Clubes, o primeiro com 32 equipas, e diz que o Paris Saint-Germain de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos é o que está mais bem colocado para vencer a competição da FIFA. Benfica e FC Porto ocupam, respetivamente, a 10.ª e a 11.ª posições deste ranking de favoritos, mas estão bem colocados para chegarem aos quartos de final.

As previsões feitas pelo supercomputador da empresa de estatística e análise foram feitas com base em dez mil simulações cujos resultados proporcionaram uma radiografia para a competição que vai decorrer, de 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos.

Os resultados dizem que o Paris Saint-Germain, que esta época conquistou a sua primeira Liga dos Campeões, é a equipa que tem mais probabilidades de chegar à final e vencer, com 18,5 por cento de hipóteses de levantar o troféu, destacando-se à frente do Manchester City (17,8 por cento) e do Bayern Munique (12,8 por cento).

O Benfica aparece no 10.º lugar, com 44,2 por cento de possibilidades de chegar aos quartos de final, 20,4 por cento de chegar às meias-finais, 8,7 por cento de chegar à final e apenas 3,3 por cento de vencer a competição.

O FC Porto está posicionado logo abaixo dos rivais de Lisboa, mas com números menos generosos: 19,6 por cento de chegar aos quartos de final, 6,6 por cento de chegar às meias-finais, 2,1 por cento de chegar à final e apenas 0,6 por cento para vencer a competição.

