O Palmeiras apurou-se na madrugada desta terça-feira para os oitavos de final do Mundial de Clubes, no entanto, a jovem pérola Estêvão, admitiu que é cada vez mais difícil manter o foco no clube brasileiro quando daqui a poucos dias irá rumar a Inglaterra, para o Chelsea.

«É um sonho que vou realizar, mas sei que tenho de focar-me aqui e trabalhar. Não é fácil, tenho de manter a cabeça aqui. Quanto mais perto, a ansiedade aparece, o 'friozinho' na barriga. Estou a tentar focar-me ao máximo aqui [Palmeiras] para sair bem, com a cabeça erguida e pela porta da frente e a saber que dei o máximo», confidenciou o jogador na Flash Interview após o empate 2-2 frente ao Inter Miami.

Para o jovem jogador brasileiro de apenas 18 anos a família tem sido um pilar importante nestes últimos momentos a representar o «verdão».

«Eles mantêm os meus pés assentes na terra, exigem o melhor para me manter focado, para a minha cabeça estar aqui. Às vezes é difícil, imagino-me na Europa, a jogar com vários outros jogadores, com tudo o que a Europa representa, que é um sonho meu», disse.

Lançado no Palmeiras por Abel Ferreira, o Estêvão conta no seu currículo com um título de campeão da Série A do Brasil. Assim que o Palmeiras for eliminado do Mundial de Clubes o treinador português vai perder o jogador brasileiro, que segue rumo aos blues de Londres.

Esta temporada Estêvão leva 35 jogos ao serviço do Palmeiras, onde marcou 11 golos e fez cinco assistências.