O encontro entre Palmeiras e FC Porto já se começou a jogar, pelo menos fora de campo. E, no que à festa dos adeptos diz respeito, a formação brasileira segue em vantagem.

Na famosa Times Square, em Nova Iorque, os adeptos do Palmeiras pintaram as ruas de verde, fazendo uma festa notável antes da estreia da equipa do Mundial de Clubes. Os palmeirenses foram filmados visivelmente animados, enquanto cantavam e saltavam.

O Palmeiras, do português Abel Ferreira, enfrenta o FC Porto na noite deste domingo, na estreia de ambas as equipas na competição. O apito inicial está marcado para às 23 horas no MetLife Stadium, em Nova Jérsia e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.