Pedro Proença assistiu, esta quarta-feira, ao empate a um golo entre Real Madrid e Al Hilal, em Miami.

O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) esteve presente no jogo da 1.ª jornada do Grupo H, a convite da FIFA. João Cancelo e Rúben Neves foram titulares no conjunto saudita.

Proença, refira-se, vai encontrar-se com Gianni Infantino, presidente da FIFA, na próxima sexta-feira.