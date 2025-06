O Los Angeles FC reclamou a última vaga para o Mundial de Clubes ao bater os mexicanos do America por 2-1 num play-off emocionante, com Igor jesus, antigo jogador do Estrela da Amadora, a ser determinante com um golo, já em tempo de compensação, que levou o jogo para prolongamento, antes Bouanga virar o resultado, aos 115 minutos, com um golo espetacular.

Em causa estava a vaga deixada em aberto pela exclusão do Club León que levou a FIFA a organizar este play-off, no BMO Stadium, em Los Angeles, para completar o Grupo D do Mundial de Clubes que estava reduzido a três equipas: Flamengo, Espérance de Tunis e Chelsea.

A primeira parte foi jogada a um ritmo baixo e com poucas oportunidades, mas a equipa da casa esteve perto de abrir o marcador, com Ordaz a destacar-se num lance estudado, mas a falhar na finalização. O America somou apenas um remate neste primeiro tempo, num pontapé de Erick Sánchez de fora da área que sofreu um desvio e obrigou Lloris a aplicar-se.

Já na segunda parte, Erick Sánchez sofre uma falta de Delgado na área, aos 64 minutos, e Brian Rodríguez, que tinha entrado ao intervalo, colocou os mexicanos em vantagem.

Logo a seguir, Olivier Giroud saltou do banco e ajudou a aumentar a pressão sobre a defesa mexicana que resistiu até ao minuto 89, momento em que Bouanga cruzou da esquerda e Igor jesus, avançado que na última época representou o Estrela, na liga portuguesa, marcar o golo do empate com uma potente cabeçada.

O jogo acabou por ir a prolongamento e só ficou decidido a cinco minutos do final, quando Bouanga, a passe de Giroud, rematou de fora da área para a vitória da equipa norte-americana.

Fica, assim, completo o grupo de equipas que, a partir de 14 de junho, vai disputar o Mundial de Clubes, a refirmulada competição da FIFA que vai contar também com as participações de Benfica e FC Porto.

O golo de Bouanga que vale a presença no Mundial de Clubes: