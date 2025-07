Após uma temporada perfeita a nível de títulos, o PSG garantiu a presença na final do Mundial de Clubes e Vitinha mantém-se no centro das atenções, agora com elogios rasgados de Gareth Bale e John Obi Mikel.

Em declarações à DAZN, os antigos jogadores destacaram a forma como o português consegue «ter sempre muito tempo para decidir» e a energia que coloca em campo, sobretudo quando tem a bola nos pés.

«É fantástico vê-lo jogar, a forma como passa cada bola. Se o adversário pensa em pressioná-lo e tirar-lhe a bola não consegue, o Vitinha parece que tem sempre muito tempo para decidir o que fazer. É isso que os bons jogadores fazem», referiu Obi Mikel.

«Está sempre em movimento, muito enérgico e mesmo com o calor que se faz sentir aqui nos Estados Unidos. Toca uma ou duas vezes na bola e faz o jogo fluir muito bem», acrescentou o antigo avançado.

