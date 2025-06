É talvez o resultado menos esperado desta edição do Mundial de Clubes: o Botafogo, treinado pelo português Renato Paiva venceu na madrugada desta sexta-feira o PSG, de Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos por 1-0.

O Rose Bowl recebeu o duelo entre campeões continentais. De um lado o PSG, vencedor da Champions, do outro, o Botafogo, que triunfou na Libertadores. Era expectável que a formação parisiense que contou com Vitinha e Gonçalo Ramos no onze inicial estivesse por cima até pelo entusiasmo devido à goleada na primeira jornada frente ao At. Madrid por 4-0.

No entanto, os ​​campeões europeus encontraram no Botafogo um osso duro de roer desde o início, e sua incapacidade de capitalizar o domínio da posse de bola foi punida pela formação brasileira orientada pelo português Renato Veiga. Aos 36 minutos, o «fogão» num contra-ataque venenoso chegou ao golo por intermédio de Igor Jesus. O remate do avançado de 24 anos ainda ressaltou em Pacho e traiu Donnaruma que «pregado ao chão», foi incapaz de evitar o golo.

O golo abalou os hostes francesas que durante toda a partida nunca causaram real perigo ao guarda-redes John do Botafogo. E mesmo já com Nuno Mendes e João Neves em campo, o melhor que o PSG conseguiu foi até marcar por Barcola, mas o golo foi anulado por fora de jogo.

O resultado manteve-se até ao final do encontro e terminou com o triunfo do Botafogo. Uma vitória histórica para a formação brasileira que dá um passo de gigante rumo aos «oitavos», pois já conta com duas vitórias em dois jogos. Mantém-se assim também a invencibilidade dos clubes sul-americanos na prova: em oito partidas, conseguiram cinco triunfos e três empates.

Com esta vitória, o Botafogo lidera o grupo B com seis pontos, mais três que PSG e At. Madrid. Os norte-americanos dos Seatle Sounder seguem no último posto com zero pontos.

A figura: Igor Jesus

O avançado brasileiro voltou a servir de «saca-rolhas» da equipa de Renato Paiva e continua em grande forma. O golo que deu a vitória sobre o PSG foi o quinto nas últimas sete partidas pelo «fogão» e voltou a ser nomeado homem do jogo pela segunda jornada consecutiva.

O momento: o golo de Igor Jesus

O minuto 36 foi de grande alegria para o Botafogo. Num contra-ataque perfeito e depois do excelente trabalho do avançado brasileiro, o formação de Renato Paiva chegou à liderança no marcador e o golo de Igor Jesus foi suficiente para alcançar o triunfo histórico sobre o PSG.