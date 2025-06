Vitinha foi eleito homem do jogo na vitória do Paris Saint Germain sobre o Atlético de Madrid (4-0), na 1.ª jornada do Grupo B do Mundial de Clubes.

O médio português foi o autor do 2-0, aos 45+1 minutos. Vitinha, diga-se, acertou 98 por cento dos passes (112 em 114).

O internacional luso podia ter bisado já tem tempo de compensação, mas «ofereceu» o penálti a Lee Kang-in.