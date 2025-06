Jude Bellingham «perdeu a paciência» e anunciou que irá fazer uma operação ao ombro após o Mundial de Clubes.

Em declarações após a vitória do Real Madrid sobre o Pachuca, o médio inglês falou aos jornalistas e abordou o tema, garantindo que já tem tudo planeado. Recorde-se que esta lesão ocorreu em novembro de 2023, durante o encontro frente ao Rayo Vallecano, para a Liga Espanhola.

«Vou fazer uma operação ao ombro após o Mundial de Clubes. Estou a perder a paciência e só quero que isto acabe. Toda a equipa médica do Real Madrid tem sido incrível», começou por referir.

«O ombro está bem. Cheguei a um ponto em que as dores não eram assim tão grandes, mas estava cansado de jogar com a ligadura. Está muito calor, estou a perder peso de tanto suar e tenho a operação marcada para depois do Mundial», acrescentou.