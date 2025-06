O Real Madrid venceu este domingo o Pachuca por 3-1 numa partida em que os merengues ficaram reduzidos a dez unidades logo aos sete minutos por expulsão de Asencio. No entanto, o favoritismo claro do Real Madrid traduziu-se na primeira vitória neste Mundial de Clubes e também da «Era Xabi Alonso».

As duas equipas chegavam a Charlotte com a intenção de procurar a primeira vitória neste Mundial de Clubes. O Real Madrid empatou a um golo na primeira jornada frente ao Al Hilal, já o Pachuca foi derrotado pelo Salzburgo por 2-1.

A tarefa teoricamente fácil dos merengues ficou mais difícil logo nos primeiros dez minutos depois de Asencio ter visto a cartolina vermelha direta depois de travar em falta Rondon quando este seguia isolado para a área do Real Madrid.

O Pachuca foi aproveitando a superioridade numérica para tentar chegar ao golo, mas foram os blancos que conseguiram faturar e por duas ocasiões. Bellingham (35m) e Güler (43m) construíram uma vantagem de dois golos ao intervalo.

No segundo tempo, a formação mexicana continuou à procura do golo, especialmente por Salomon Rondón, mas ora os ferros da baliza do Real Madrid ora Courtois impediram o a festa do Pachuca. O pragmatismo e favoritismo dos merengues voltou a fazer a diferença. Grande passe de Brahim Díaz a descobrir Valverde que, com um leve toque enganou Moreno.

Mas o Pachuca tanto tentou que foi recompensado já perto do final. Remate fora da área de Montiel (80m) com a bola ainda a ressaltar em Tchouaméni e a a entrar na baliza do Real com Courtois «pregado ao chão».

Com este triunfo, o Real Madrid chega aos quatro pontos e lidera à condição o grupo H, já o Pachuca está no último posto com zero pontos conquistados e está eliminado da competição.

A figura: Courtois

O guardião do Real Madrid sempre que foi chamado à ação não pôs em causa o resultado dos merengues. Sempre com boas intervenções transmitiu a segurança necessária a uma defesa que vacilou logo nos primeiros minutos.

O momento: expulsão de Asencio

A partida não seria de todo a mais difícil para o Real Madrid, mas com uma expulsão logo nos primeiros minutos, Asencio podia ter tornado a tarefa muito mais complicada.