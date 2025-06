Vinicius Júnior (finalmente) apareceu em destaque no Mundial de Clubes e o Real Madrid garantiu o primeiro lugar do grupo H.

Um, dois, três. Foi a conta que a equipa espanhola fez para vencer o Salzburgo por 3-0 em Filadélfia, com mais de 60 mil pessoas nas bancadas a encherem o Lincoln Financial Field. Segue-se a Juventus nos oitavos de final, num dos grandes jogos da próxima fase da prova. Um de dois entre equipas europeias, além do Benfica-Chelsea.

A jogar com o equipamento alternativo da próxima época, o Real Madrid procurou assumir-se no jogo na primeira parte e Vinicius Júnior teve uma grande ocasião para marcar logo aos 19 minutos. Após uma grande jogada coletiva, o brasileiro apareceu na cara de Christian Zawieschitzky, mas o guarda-redes tapou-lhe os caminhos do golo.

Porém, o Real Madrid chegaria mesmo ao golo ainda antes do intervalo. E por duas vezes. Com a inspiração de Vinicius. Como ainda não se tinha visto nas duas primeiras jornadas.

Aos 40 minutos, Fran García acabou com um ataque do Salzburgo, deu em Arda Güler e este soltou para Jude Bellingham, ainda no meio-campo defensivo, fazer um grande passe a lançar Vinicius: o brasileiro fez o resto, tirou Kouakou Gadou pelo caminho e rematou de pé esquerdo para o 1-0.

O Salzburgo ainda testou Courtois pouco depois, mas foi o Real Madrid a marcar de novo logo a seguir: em cima do terceiro e último minuto de compensação, Vinicius, na área, assistiu de calcanhar para Fede Valverde fazer o 2-0.

Depois de ter brilhado ante os austríacos para a Champions, com um bis a 22 de janeiro na fase de liga (5-1), Vinicius voltou a ser decisivo, num jogo cujo resultado ficou completo já nos minutos finais, na segunda parte.

Antes do 3-0, porém, o Salzburgo entrou à procura do golo na segunda parte, mas Courtois impôs-se para negar o golo ao recém-entrado dinamarquês Adam Daghim. O encontro manteve-se sem alterações até que, ao minuto 84, Gonzalo García fechou as contas com o 3-0. Gadou abordou mal o lance ao tentar acabar com o ataque, Gonzalo García intercetou, isolou-se e, perante o guarda-redes, picou a bola para uma grande finalização. O jovem avançado espanhol de 21 anos já tinha marcado ante o Al Hilal e assistido ante o Pachuca e voltou a deixar a sua marca.

A FIGURA: Vinicius Júnior

O extremo internacional brasileiro deu o mote para a vitória do Real Madrid que confirmou o primeiro lugar do grupo H para os espanhóis. Fez o golo que abriu o marcador e, depois, com uma assistência sublime de calcanhar, deu o 2-0 a Fede Valverde.

O MOMENTO: calcanhar de Vinícius val(verd)e o 2-0

O 0-0 manteve-se até bem perto do intervalo do jogo, mas o Real Madrid praticamente deixou o Salzburgo sem esperanças de recuperação com dois golos na reta final da primeira parte. Depois de ter marcado, Vinicius brilhou na assistência para Fede Valverde fazer o 2-0, numa bela combinação coletiva que embalou o Real Madrid para o triunfo.