O Flamengo vai defrontar o vencedor do encontro entre o Al Hilal ou o Wydad Casablanca nas meias-finais do Mundial de Clubes, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira.



O Mengão, orientado por Vítor Pereira, só poderá encontrar o campeão europeu Real Madrid na final da prova. Para chegarem ao jogo decisivo, os merengues vão ter de afastar o Seattle Sounders e o Al Ahly ou o Auckland City.



A prova vai realizar-se em Marrocos, no próximo mês de fevereiro.



Os jogos do Mundial de Clubes:



Jogo 1

Al Ahly-Auckland City



Quartos de final

Jogo 2: Seattle Sounders-Vencedor do jogo entre Al Ahly e Auckland City

Jogo 3: Al Hilal-Wydad Casablanca



Meias-finais:

Jogo 4: Flamengo-Vencedor do jogo entre Al Hilal e Wydad Casablanca

Jogo 5: Real Madrid-Vencedor do jogo entre Seattle Sounders e Al Ahly /Auckland City



Final: Vencedor do jogo 4 contra vencedor do jogo 5

The path to #ClubWC glory! 🏆 🤩 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 13, 2023