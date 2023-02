O Real Madrid apurou-se esta noite para a final do Campeonato do Mundo de clubes, ao vencer na meia-final o Al Ahly, do Egito, por 4-1.

Em Marrocos, Vinícius Júnior aproveitou uma «casa» da defensiva adversária para dar vantagem aos merengues aos 42 minutos, com uma finalização de classe.

Classe foi o que não faltou a Fede Valverde, no primeiro minuto da segunda parte, para ampliar a vantagem do conjunto espanhol: numa recarga a um remate de Vinícius, o médio uruguaio «sentou» dois adversários e fez o 2-0.

Aos 65 minutos, o Al Ahly reduziu, com um penálti de Ali Maaloul, mas a vitória blanca não foi posta em causa, até porque Rodrygo e Sergio Arribas fizeram questão de não deixar dúvidas e fecharam o resultado final nos descontos, já depois de Luka Modric ter falhado um penálti.

A final joga-se no domingo, a partir das 19h00, entre Real Madrid e Al Hilal. O emblema saudita, recorde-se, deixou para trás o Flamengo de Vítor Pereira.