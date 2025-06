Kylian Mbappé continua de baixa no Real Madrid e vai falhar o jogo com o Pachuca, a contar para a segunda jornada do Grupo H do Mundial de Clubes e que está agendado para domingo (20:00), em Charlotte.

O internacional francês sofreu uma gastroenterite nos dias que antecederam a estreia dos Merengues na prova, frente ao Al Hilal (1-1), situação que o obrigou a ser internado numa unidade hospitalar.

Apesar das melhorias registadas nos últimos dias, Mbappé, que já se juntou de novo à comitiva madrilena, continua afastado dos treinos, pelo que ainda não está em condições físicas de poder ajudar a equipa no duelo com o Pachuca.

A ausência inesperada de Mbappé tem sido aproveitada pelo canterano Gonzalo García, que marcou frente ao Al Hilal e deve manter a confiança do treinador, Xabi Alonso, para o jogo de domingo.