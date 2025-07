Foi sem dúvida uma viagem mais demorada do que aquilo que a comitiva do Real Madrid queria antes da meia-final do Mundial de Clubes frente ao PSG. Os «blancos» acabaram por sofrer com uma tempestade em Palm Beach, local onde estão sediados na competição e a partida rumo a Nova Iorque foi severamente atrasada.

Mesmo assim, o clube espanhol decidiu manter os horários dos compromissos com a imprensa (zona mista e conferência de imprensa de antevisão). No entanto, o que o Real Madrid não contava é que, devido ao elevado tráfego aéreo junto de Nova Iorque, o avião onde seguia a comitiva «merengue» foi obrigado a fazer vários círculos no ar à espera de autorização para aterrar.

Com todos estes atrasos, o clube acabou por cancelar a conferência de imprensa. À chegada ao hotel no World Trade Center, quando questionados pela imprensa espanhola sobre o sucedido, Mbappé referiu que mesmo assim o voo não foi «muito cansativo».

Uma verdadeira odisseia antes do jogo frente ao PSG que vale um lugar na Final do Campeonato do Mundo de Clubes, onde já está o Chelsea, que venceu na última terça-feira o Fluminense por 2-0.