O Liverpool venceu o Flamengo de Jorge Jesus na final do Mundial de Clubes, graças a um golo apontado pelo brasileiro Firmino já no prolongamento, e sagrou-se campeão do mundo.

Jorge Jesus perde assim a oportunidade de ganhar o terceiro título pelo Flamengo no espaço de cerca de um mês e de se tornar o primeiro treinador português a erguer o troféu de campeão do mundo.

À quarta tentativa, o Liverpool consegue finalmente vencer um título que lhe escapara nas três vezes que disputara a final.