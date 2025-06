O PSG garantiu esta segunda-feira o apuramento para os oitavos de final do Mundial de Clubes depois de vencer os Seattle Sounders por 2-0 numa partida que contou com três dos quatro portugueses do plantel parisiense, dado que Gonçalo Ramos ficou pela primeira vez no banco do PSG.

Com o Seattle Sounder a jogar em «casa», na sua cidade, foi o PSG que entrou melhor no Lumen Field. Desire Doue aos 30 minutos trabalhou bem com Mayulu e rematou forte para a primeira grande intervenção do encontro de Frei.

O guardião da formação norte-americana já nada pode fazer em relação ao remate de Vitinha cerca de cinco minutos depois. Canto marcado por Nuno Mendes, a bola sobrou para o médio português que rematou fora da área, mas a bola embateu em cheio nas costas de Kvaratskhelia e enganou Frei para o primeiro do encontro.

No segundo tempo, o PSG continuou por cima. Ao minuto 56, Kvaratskhelia fez o que quis no lado direito do terreno, assistiu Doué, mas o francês não conseguiu converter a oportunidade depois de um grande corte da defesa do Seattle Sounders. Luís Enrique fez sair o georgiano e entrar Barcola numa aposta que revelou-se certeira. O jovem francês trabalhou bem novamente na ala direita e descobriu Hakimi solto de marcação. O defesa marroquino só teve de escolher onde quis colocar a bola para o 2-0.

Com este triunfo, o PSG apura-se para a próxima fase do Mundial de Clubes juntamente com o Botafogo e espera agora que seja decidido o segundo colocado do Grupo A, onde está inserido o FC Porto. Já os Sounders ficam pelo caminho com três derrotas em três partidas na competição.

A figura: Kvaratskhelia

Sempre que pegou na bola, a irreverência do georgiano fez a diferença. Apesar de ter marcado o golo «por acaso», esteve em bom plano criando várias oportunidades para a formação parisiense.

O momento: o golo de Kvaratskhelia

O PSG, campeão Europeu em título, era mais do que favorito para vencer a partida frente aos Seattle Sounders. No entanto, a formação norte-americana foi-se defendendo como pôde, mas o forte remate de Vitinha que embateu nas costas de Kvaratskhelia fez desmoronar o «castelo» americano.