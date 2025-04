O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) informou, esta sexta-feira, ter recebido recursos do León e do Pachuca, face à decisão da FIFA em impedir os clubes de participarem no Mundial de Clubes.

Recorde-se que o emblema mexicano (León) infringiu as regras da multipropriedade, uma vez que pertence ao Grupo Pachuca. Os dois clubes dizem cumprir os requisitos necessários para participar na prova e assim sendo, querem ser readmitidos.

A audiência das partes está marcada para 5 de abril, sendo que o TAS está a tratar de um outro processo, que envolve a participação da Associação Liga Desportiva Alajuelense na competição.

O Mundial de Clubes decorre entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, e irá contar com 32 equipas, entre as quais Benfica e FC Porto.