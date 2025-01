O troféu do Mundial de Clubes da FIFA 2025 foi apresentado ao público pela primeira vez esta terça-feira, durante a CES 2025, em Las Vegas. O evento marcou o início da parceria entre a FIFA e a Hisense, empresa que será patrocinadora oficial do torneio.

O novo troféu foi concebido para simbolizar a história e o futuro do futebol de clubes, representando a paixão, a excelência e o esforço que unem clubes, jogadores e adeptos em torno do desporto.

«A revelação do troféu do Mundial de Clubes FIFA 2025 é um marco importante, pois celebramos o auge do futebol de clubes e a excelência de 32 das melhores equipas do mundo. Estamos orgulhosos de aproximar os fãs deste torneio histórico – quer seja a ver o troféu de perto ou a assistir a todos os jogos de forma gratuita na Hisense TV via DAZN.», revelou David Gold, Vice-Presidente da Hisense International e Presidente da Hisense Americas.

O Mundial de Clubes contará com 32 equipas de todo o mundo, incluindo o Benfica e o FC Porto, e será realizado a cada quatro anos, sendo que o novo formato entra em vigor na edição deste ano, entre junho e julho de 2025, nos Estados Unidos da América.

Como parceira do torneio, a Hisense anunciou que utilizará as suas tecnologias de transmissão para melhorar a experiência dos adeptos. A empresa apresentou inovações como televisores equipados com inteligência artificial e novas funcionalidades na sua plataforma de conteúdos, VIDAA, que oferecerá cobertura especial do evento.