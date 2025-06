Terminada a fase de grupos, 16 equipas seguiram para os oitavos de final e outras 16 retornam agora a casa. Com as classificações finais, ficou também conhecida a pior equipa da competição: os Urawa Red Diamonds.

Os japoneses perderam todos os jogos realizados na primeira fase juntamente com mais quatro equipas, sendo elas, os norte-americanos Seattle Sounders, os sul-coreanos Ulsan HD, os marroquinos Wydad AC e ainda os mexicanos do Pachuca.

No entanto, foi a formação nipónica que teve a pior diferença de golos deste lote de equipas contando com um saldo negativo de sete golos e tornando-se assim, no «último classificado» do Mundial de Clubes.