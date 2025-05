Portugal garantiu este domingo a medalha de bronze no Campeonato do Mundo depois de vencer a seleção do Senegal por 3-2.

Nesta competição, que decorre nas Ilhas Seicheles, a equipa lusa conseguiu o triunfo depois de estar em desvantagem por duas vezes frente à seleção africana. Para o Senegal, Ninou Diatta e Sidy Fall marcaram os golos.

A reviravolta portuguesa desenrolou-se com o autogolo de Seydina Gadiaga e os tiros certeiros de Rui Coimbra e André Lourenço, todos eles no terceiro e último período.

Recordamos que Portugal foi eliminado nas meias-finais pelo Brasil que joga este domingo a final frente à Bielorrússia (16h30 de Lisboa).

Portugal é o atual campeão da Europa e já venceu o mundial por três ocasiões: 2001, 2015 e 2019. Na última edição, em 2024 no Emirados Árabes Unidos, a seleção nacional foi eliminada nos quartos-de-final pela Bielorrússia.