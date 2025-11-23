Portugal estreou-se na última madrugada no Mundial de futsal feminino com uma goleada frente à Tanzânia, por 10-0, em jogo da primeira jornada do Grupo C, na primeira edição da prova organizada pela FIFA.

Na PhilSports Arena, em Manila, as portuguesas, que ao intervalo já venciam por 6-0, marcaram por Maria Pereira, Ana Azevedo, Kaká, Inês Matos, Fifó e Kika, ampliando a vantagem com golos de Fatuma Issa (na própria baliza), Helena Nunes, Lídia Moreira e Carolina Pedreira.

A seleção portuguesa volta a jogar na próxima quarta-feira, frente ao Japão, encerrando depois a fase de grupos no sábado, frente à Nova Zelândia. Os dois primeiros de cada um dos quatro grupos avançam para os quartos de final.

PORTUGAL alinhou com a seguinte formação: Ana Catarina Pereira (GR), Inês Matos, Janice Silva, Fifó, Maria Pereira

Jogaram ainda: Maria Odete Rocha (GR), Helena Nunes, Kaká, Débora Lavrador, Kika, Ana Azevedo (C), Carolina Pedreira, Marta Teixeira e Lídia Moreira

Marcadoras: 1-0 Maria Pereira (3m), 2-0 Ana Azevedo (5m), 3-0 Kaká (6m), 4-0 Inês Matos (11m), 5-0 Fifó (13m), 6-0 Kika (16m), 7-0 Fatuma Issa (p.b., 21m), 8-0 Helena Nunes (21m), 9-0 Lídia Moreira (24m), 10-0 Carolina Pedreira (31m).