O selecionador Luís Conceição e a jogadora Inês Matos fizeram esta segunda-feira a antevisão do duelo com a Itália, jogo dos quartos de final do Campeonato do Mundo de futsal feminino que está a decorrer em Manila, nas Filipinas.

Portugal defronta Argentina se vencer a Itália

Selecionador aborda primeiro jogo a eliminar

«Nestas competições, costumamos dizer que o jogo dos quartos de final é quase como a linha que separa o sucesso do insucesso. É o jogo decisivo. Decide-se se vamos para casa ou se continuamos até ao último dia. Vai ser o jogo mais difícil para nós e se queremos ir até ao fim, temos de ganhar.»

Maior experiência da Itália nestas andanças

«Estão habituadas a jogos competitivos, em contexto de clube e de seleção. Elas, sabendo que esta será das últimas oportunidades, pelo menos num Mundial, já que o próximo Europeu está mais próximo, vão querer dar tudo.»

A postura de Portugal para este jogo

«É a eliminar, é um jogo em que se tem de dar tudo, tem de se jogar no limite. Elas vão fazê-lo e nós também.»

Inês bastos destaca poderio físico das italianas

«A Itália é um adversário muito difícil. Sabemos que é uma equipa que aposta muito no físico, pela qualidade e características das suas jogadoras, mas o trabalho consistente leva a grandes frutos, principalmente, no desporto coletivo, e é nisso que nós também vamos apostar.»