A Argentina venceu a Colômbia por 4-1 esta segunda-feira em jogo dos quartos de final do Campeonato do Mundo de futsal feminino que está a decorrer nas Filipinas e, agora, vai ficar a aguardar pelo resultado do duelo entre Portugal e a Itália, marcado para esta terça-feira, para saber com quem vai discutir a primeira vaga na final.

Portugal já tem, assim, o percurso definido para chegar à ambicionada final. Terá de vencer a Itália, esta terça-feira (10h00), e depois a Argentina, na meia-final que está marcada para sexta-feira (10h00).

Esta segunda-feira, a Argentina chegou ao intervalo a vencer por 3-1 depois de marcar três golos de rajada logo a abrir a partida: Lucia Rossi (4 e 8) e Carina Nuñez (5m) deram vantagem à seleção celeste, enquanto Laura Bustos (11m) reduziu a diferença para as cafeteras. Já na segunda parte, Silvina Nava, aos 27 minutos, confirmou a vitória das argentinas.

Portugal defronta a Itália esta terça-feira, pelas 10h00, no PhilSports Arena, em Manila.