O Brasil é campeão do mundo de futsal feminino depois de bater Portugal por 3-0, em Manila, no primeiro Mundial organizado pela FIFA. As portuguesas ofereceram boa réplica, mas não resistiram à técnica mais apurada das brasileiras que chegaram ao intervalo a vencer por 1-0 e, depois, confirmaram a vitória com mais dois golos na segunda parte.

