A Espanha garantiu o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de futsal feminino que está a decorrer em Manila, nas Filipinas, ao golear a Argentina por 5-1, antes de Portugal e o Brasil entrarem em campo para discutir o primeiro título sob a égide da FIFA.

Na luta pelo bronze, as espanholas foram mais fortes do que as argentinas, que Portugal também tinha goleado nas meias-finais, por 7-1.

A Espanha chegou ao intervalo a vencer por 1-0, com um golo de Ale de Paz (4m). A Argentina ainda empatou na segunda parte, com um golo de Mailen Romero (33m), mas a Espanha acabou por reclamar a vitória com quatro golos de rajada na ponta final, com um hat-trick de Kaura Cordoba (34, 37 e 39m), com mais um golo de Antia Perez (36m) pelo meio.