

Pedro Proença marcará presença na final do Mundial de futsal feminino, entre Portugal e o Brasil, que tem pontapé de saída agendado para as 11h30 (hora portuguesa) deste domingo e pode ser acompanhada AO MINUTO no Maisfutebol.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que esteve presente no sorteio do Mundial de futebol de 2026, realizado na sexta-feira, em Washington, viajou diretamente para as Filipinas e é esperado em Pasig ao início da manhã de domingo, dia da final.