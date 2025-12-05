Meus senhores e minhas senhoras, Portugal está na final do Campeonato do Mundo de futsal feminino que está a decorrer em Manila, nas Filipinas, ao atropelar a Argentina esta sexta-feira, com uma convincente goleada por 7-1 (6-0 ao intervalo).

A seleção comandada por Luís Conceição tem vindo a crescer ao longo desta competição e chegou a esta meia-final no ponto, com uma equipa muito equilibrada, impecável a defender, com apenas quatro golos sofridos até ao momento, mortífera a atacar, já com 39 golos marcados.

A final é já no domingo (11h30), frente às favoritas Espanha (tricampeã da Europa) ou Brasil (campeão do mundo em título), mas Portugal tem toda a legitimidade para sonhar com este primeiro título sob a égide da FIFA.

Nas bancadas havia um português com um tambor a marcar o ritmo, mas mal começou o jogo, Portugal já estava a ganhar. Na sequência de uma falta, Carolina Pedreira cruzou da esquerda e Lídia Moreira, oportuna, desviou na área. Estava aberto o caminho para a goleada. Com uma intensidade absurda, Portugal elevou-se, desde logo, a um nível muito superior à das argentinas, recuperando rapidamente a bola para sair para novo ataque.

Maria Pereira, em grande nível, esteve muito perto de marcar o segundo golo, num arranque fenomenal de Portugal, mas não foi preciso esperar muito mais. Mais cinco minutos e Fifó fez o segundo de Portugal, bola ao centro, erro crasso de Romero, e Lídia atirou para o 3-0. Em dois tempos, Portugal marcava três golos e deixava a Argentina com a cabeça à roda.

Mais impressionante do que os golos de Portugal, foi a forma impecável como a equipa de Luís Conceição defendeu, permitindo apenas um remate perigoso às argentinas até ao intervalo. Mas, antes disso, Portugal marcou mais três de rajada, cada uma melhor do que o outro, quase todos a saírem de lances bem desenhados, ao primeiro toque. Janice marcou o quarto, Fifó bisou no quinto e Ana Azevedo levantou as bancadas no sexto.

Pura magia no golo de Ana Azevedo no campeonato do mundo de Futsal Feminino



Portugal 🇵🇹 6-0 🇦🇷 Argentina #FutsalWWC #Futsalprofissional pic.twitter.com/nnwZvuR6xa — Futsal Profissional (@FSProfissional) December 5, 2025

Portugal chegava ao intervalo a vencer por 6-0 e praticamente com os dois pés na final, diante de uma Argentina completamente destroçada. Apenas um revés, com Maria Pereira a sair tocada de um lance, acabando por ficar em dificuldades até ao final do jogo.

Mais um golo e modo gestão

Mas se ainda havia dúvidas no final da primeira parte, Portugal entrou na segunda a marcar o sétimo golo, com um desvio de Inês Matos, depois de mais um grande lance de Janice.

Estava mais do que feito. A partir daqui, Luís Conceição teve espaço para gerir, até porque a final é dentro de 48 horas, às 11h30 do próximo domingo. Mas, mesmo com as segundas linhas, Portugal continuou a mandar no jogo, diante de uma Argentina que se limitou a evitar danos maiores.

Já com Maria Odete na baliza, a Argentina ainda criou algumas oportunidades e até chegou a marcar um golo de honra, a dois minutos do final, mas, nesta altura, as portuguesas já estavam, outra vez, com a melodia da «Casinha» do Xutos e Pontapés nas cabeça.

Agora é aguardar pelo desfecho do Espanha-Brasil, que começa dentro de instantes, para sabermos com quem é que Portugal vai discutir o título no próximo domingo.

FICHA DO JOGO

Campeonato do Mundo Feminino de Futsal

Meia-final

PhilSport Arena (Pasig, Manila, Filipinas)

ARGENTINA (cinco inicial): Trinidad d’Andrea (GR), Lara Villalba, Carina Nuñez, Ana Ontiveros e Agostina Chiesa

Suplentes: Silvina Espinazo (GR), Maca Espinoza, Lucia Rossi, Julia Dupuy, Melina Quevedo, Luciana Natta, Mailen Romero e Melany Orellana

Selecionador nacional: Nicolas Noriega

PORTUGAL (cinco inicial): Ana Catarina Pereira (GR), Kika, Ana Azevedo, Carolina Pedreira e Lídia Moreira

Suplentes: Maria Odete Rocha (GR), Inês Matos, Helena Nunes, Kaká, Débora Lavrador, Janice Silva, Fifó, Maria Pereira e Marta Teixeira

Selecionador nacional: Luís Conceição



Ao intervalo: 0-6

Golos: 0-1 Lídia Moreira (1'), 0-2 Fifó (7'), 0-3 Lídia Moreira (9'), 0-4 Janice Silva (10), 0-5 Fifó (10'), 0-6 Ana Azevedo (15'), 0-7 Inês Matos (21'); Mailen Romero (38´)

Disciplina: cartão amarelo para Lucia Rossi (21') e Luciana Natta (26')

Resultado final: 1-7