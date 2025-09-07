A seleção portuguesa de canoagem conquistou neste domingo mais uma medalha de ouro no Mundial de Maratonas, com a vitória de Rui Lacerda e Ricardo Coelho em C2 em Gyor, na Hungria.

Lacerda e Coelho, atuais campeões da Europa, completaram os 21,8 quilómetros em 1:35.45,63 horas, seguidos dos espanhóis Jaime Duro e Manuel Garrido (1:36.34,96) e dos polacos Mateusz Zuchora e Mateusz Borgel (1:37.32,65).

«É um sonho tornado realidade, campeões do mundo. É o topo dos topos na maratona, foi muito trabalho juntos e valeu a pena», afirmou Rui Lacerda, aos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Canoagem.

Esta é a terceira medalha de Portugal no Campeonato do Mundo de maratonas em canoagem, depois do ouro de Fernando Pimenta na prova rápida de K1 e da prata do júnior Leonardo Barbosa no evento longo de C1.

Na final de K2 femininos, Andreia Duarte e Maria Rego Gomes terminaram na nona posição, com um tempo de 1:56.46,94 horas, ficando a 5.20,72 minutos da dupla vencedora Tania Fernandez e Tânia Alvarez, de Espanha. Yann Vilaça e Edgar Cruz não concluíram a prova em K2 júnior vencida pelos húngaros Zarand Janos Lanci e Kevin Budai.