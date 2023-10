A anfitriã França está em estado de choque depois da seleção de râguebi ter sido afastada das meias-finais do Campeonato do Mundo pela África do Sul, pela diferença de apenas um ponto (28-29). A festa foi dos Springboks que, agora, vão disputar um lugar na final com a Inglaterra que, também este domingo, deixou as Fiji de fora.

O duelo entre o norte e o sul caiu definitivamente para o hemisfério sul, com três equipas nas meias-finais, sobrando apenas a Inglaterra a representar a Europa.

Mas vamos ao jogo no Stade de France, um jogo muito intenso, contagiante, brutal do princípio ao fim. Um daqueles jogos que, tal como o Irlanda-Nova Zelândia da véspera, vai ficar para os anais da história da modalidade.

Um jogo de loucos. A África do Sul nunca tinha consentido três ensaios na primeira parte, aliás, nunca tinham sido marcados tantos ensaios nos primeiros 40 minutos num jogo da fase a eliminar do Mundial. A verdade é que a França chegou ao intervalo com uma curta vantagem de 22-19, com três ensaios para cada lado.

Os Springboks começaram a crescer com bolas altas e acabaram por passar para a frente do marcador ao minuto 69 (25-29), graças a um ensaio de Eben Etzebeth, o único da segunda parte, transformado por Handre Pollard.

A França ainda esboçou uma reação na etapa final do jogo e o lusodescendente Thomas Ramos ainda conseguiu converter mais uma penalidade (73m), mas os sul-africanos seguraram a vantagem tangencial e, com um curto ponto de vantagem, garantiram a presença numa das meias-finais.

Para a França, ainda campeã em título, fica uma enorme deceção depois de um adeus madrugador quando as expetativas apontavam para a conquista do título mundial a jogar em casa.