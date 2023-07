A FIFA anunciou esta terça-feira que as explicações sobre as decisões do videoárbitro (VAR) no Mundial feminino de futebol serão comunicadas em tempo real nos estádios e na transmissão televisiva, com o intuito de tornar o processo mais transparente.



Esta é, de resto, a primeira vez que o sistema será utilizado numa competição Mundial de seleções seniores, após ser testado no Mundial de clubes, em Marrocos, e no Mundial de sub-20, na Argentina.



«Queremos dar mais transparência ao processo e melhorar a compreensão das decisões da arbitragem», adiantou Pierluigi Collina, antigo árbitro internacional e presidente do comité de arbitragem da FIFA.



O sistema de som nos campos de treino foi igualmente experimentado pelos árbitros presentes na competição, que terá início na quinta-feira, e tudo decorreu «sem problemas».

Durante os jogos do Mundial feminino de futebol, os árbitros poderão consultar um ecrã colocado junto a uma das linhas e, em seguida, explicar e comunicar a decisão ao público através de um microfone inserido na lapela da camisola.

Alguns árbitros manifestaram preocupação com o facto de as decisões terem de ser explicadas em inglês, o que pode aumentar a pressão para aqueles que não têm o inglês como língua materna.

Com Portugal inserido no grupo E, o Mundial, que será disputado na Nova Zelândia e Austrália entre a próxima quinta-feira e 20 de agosto.