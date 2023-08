Salma Paralluelo, com apenas 19 anos, é a nova heroína de Espanha, depois de ter marcado o golo no prolongamento que derrubou a seleção dos Países Baixos, vice-campeã do mundo, e abriu caminho para uma qualificação inédita das espanholas para as meias-finais do Mundial que está a decorrer na Austrália e Nova Zelândia.

A jogadora do Barcelona começou o jogo no banco, mas foi chamada à contenda ao minuto 71, numa altura em que o resultado estava ainda em branco. A Espanha marcou primeiro, mas os Países Baixos empataram já em tempo de compensação e levaram o jogo para prolongamento. Foi nesse momento, aos 111 minutos, que Paralluelo arrancou, fazendo valer as suas valências atléticas, para uma transição rápida que acabaria por resultar no golo decisivo para a Espanha (veja o golo no resumo abaixo).

A verdade é que há pouco mais de um ano a jovem Salma estava ainda indecisa entre o atletismo e o futebol. Era normal ver Salma a praticar as duas modalidades ao fim de semana. Ao sábado Paralluelo podia estar a ajudar o Playas de Castellón a vencer uma prova de atletismo e ao domingo podia estar a jogar com a camisola do Villarreal na liga feminina espanhola.

A transferência para o Barcelona e a convocatória para o Euro2022 levaram Parallueno a optar definitivamente pelo futebol.

«A Salma é uma jogadora que já conhecemos há alguns anos. É uma verdadeira mais-valia para qualquer equipa e uma vencedora nata», destacou o selecionador Jorge Vilda.

Uma jogadora/atleta que faz valer em campo a sua extrema velocidade como se viu, agora, no decisivo golo dos quartos de final do Mundial.

Esta sexta-feira, Paralluelo é destaque em todos os jornais espanhóis.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.

Veja aqui o resumo do Espanha-Bélgica e o golo decisivo de Salma Paralluelo: