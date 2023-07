Hinata Miyazawa é, a caminho do fim da fase de grupos, uma das figuras do Mundial feminino. Esta segunda-feira, bisou e fez uma assistência na goleada do Japão ante a Espanha, por 4-0, que valeu às nipónicas o apuramento para os oitavos de final no primeiro lugar do grupo C, com três vitórias, nove pontos, 11 golos marcados e nenhum sofrido.

A médio de 23 anos que, para já, tem percurso 100 por cento em clubes do seu país, representou o Mynavi Sendai nos dois últimos anos (antes, passou pelo NTV Beleza e pelo Seisa Gakuen HS) e, ao final deste dia é, de forma isolada, a melhor marcadora do Mundial 2023, com quatro golos.

A propósito, Miyazawa já tinha dito no passado: «Marcar golos e fazer assistências é como eu contribuo para esta equipa». Ante a Espanha, deixou patente essa marca, já depois de também ter bisado no jogo inaugural, na goleada à Zâmbia, por 5-0.

Membro da seleção sub-20 que foi campeã do mundo em 2018, Miyazawa tem capacidade de drible a partir do flanco, várias vezes com uma velocidade que até deixa as próprias colegas de equipa sem palavras. Essa velocidade e a capacidade de estar, no tempo certo, atrás da linha defensiva contrária, são atributos que em muito têm ajudado o Japão.

Paralelamente, em campo, a fita de cabelo utilizada por Miyazawa já se tornou a marca registada de alguém que é eternamente agradecida à mãe, que a criou numa família monoparental.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.