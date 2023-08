Uma, duas, três… seis.

Lucy Bronze teve de recuperar da sexta operação ao joelho para conseguir marcar presença no Mundial que a seleção de Inglaterra vai agora tentar conquistar, tendo Espanha como adversário da final.

A luso-descendente, filha do português Jorge Bronze e de mãe inglesa, não só recuperou como se assumiu como uma das figuras da caminhada inglesa, tendo falhado apenas 20 minutos em toda a competição.

A defesa de 31 anos que nasceu em Berwick-upon-Tweed, a cidade mais a norte de Inglaterra, mesmo junto à fronteira com a Escócia, joga atualmente no Barcelona e é considerada a melhor lateral do munco.

Bronze jogou com rapazes até aos 11 anos, no Alnwick Town, e mais tarde foi estudante universitária nos Estados Unidos, e jogou pelos North Carolina Tar Heels, sob o comando do conceituado Anson Dorrance. A luso-descendente sublinha que nesse período nos EUA aprendeu que «é normal uma rapariga querer ser competitiva e querer ganhar».