Olga Carmona foi a grande protagonista na conquista do Mundial feminino ao marcar o golo solitário que permitiu à Espanha bater a Inglaterra na final, poucas horas antes de saber que o pai tinha falecido. Um empresário de Sevilha decidiu agora homenagear a jogadora do Real Madrid oferecendo-lhe o seu peso em croquetes.

José María Tavallo, empresário de Sevilha, lidera uma marca de croquetes caseiros que se tornaram populares no decorrer da pandemia, com um serviço de entrega ao domicílio, e está determinado em homenagear Olga Carmona, também natural de Sevilha, pelo decisivo golo no Mundial.

«A ideia é homenagear uma desportista do seu nível, mas estender a homenagem a todas as mulheres que praticam desporto e que consigam feitos como este», destacou o empresário.

José María Tavallo diz que, «mesmo sem saber quanto pesa», vai preparar a encomenda para Olga Carmona para depois a entregar «no momento que ela puder receber, porque sabemos que os próximos dias vão ser um misto de felicidade e de luto e isso deve ser respeitado».

Segundo os últimos dados disponíveis, Olga Carmona pesa 51 quilos. Falta agora sabe quantos croquetes serão precisos para se alcançar o peso da internacional espanhola.