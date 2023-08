A Espanha chegou pela primeira vez na sua história aos quartos de final de um Campeonato do Mundo feminino ao golear, este sábado, a Suíça por 5-1, numa competição que poderá confirmar a afirmação em definitivo das espanholas que, na fase de grupos, já tinham aplicado uma mão cheia de golos à Zâmbia. Laia Codina marcou nas duas balizas e é a figura do dia nestes primeiros jogos dos oitavos de final.

A central espanhola formada no Barcelona começou por marcar na própria baliza, este sábado, com um desvio infeliz que proporcionou o empate à Suíça, num jogo que começou com forte intensidade. No entanto, a central espanhola não descansou enquanto não se redimiu e acabou por marcar o 3-1 para a Espanha, ainda na primeira parte do jogo, numa atitude que revela bem o que tem sido a sua intensa carreira.

Trata-se de mais uma jogadora com DNA da formação do Barça onde joga desde os 14 anos depois de ter dado nas vistas num torneio de infantis. A atitude que demonstra em campo, ao nunca dar um lance como perdido, como aconteceu este sábado, já levou muitos a apontá-la como futura capitã do Barcelona. «Ser líder uma característica que me define…sempre desempenhei esse papel», assume a própria Codina.

Apesar de contar apenas 23 anos, Codina já foi sondada por vários clubes para deixar o Barça, mas sair nunca foi uma opção para esta catalã de gema. O Barça é mesmo o amor da sua vida.

A seleção é o novo amor de Codina depois da estreia em 2021, frente aos Estados Unidos, carimbada com mais um golo.

É uma das jogadoras mais promissoras de Espanha mas, como se viu este sábado, já tem muito pouco a provar.