Olga Carmona marcou o golo que abriu caminho para a Espanha reclamar a primeira vaga na final do Campeonato do Mundo feminino que está a acabar na Austrália e Nova Zelândia e é a figura do dia. A jovem capitã de Espanha que começou a jogar à bola inspirada pelos irmãos mais velhos e que, aos 23 anos, já ultrapassou a marca dos 100 jogos pelo Real Madrid.

Uma meia-final muito emocionante com a Suécia com três golos nos últimos dez minutos. Salma Paralluelo, que já foi figura neste Mundial, inaugurou o marcador, aos 81 minutos, Rebecka Blomqvist empatou para a Suécia aos 88, enquanto Olga Carmona, assumiu o estatuto de capitã, para marcar o golo da vitória sobre o minuto 90. Um remate com pé esquerdo à entrada da área, um pontapé para a história. Um final épico que emoldura a ascendente carreira de Carmona no último ano.

Estreou-se no futebol sénior bem cedo, logo aos 15 anos, no Sevilha, e rapidamente atraiu a atenção do Real Madrid que a contratou em 2020. Nas últimas três temporadas ultrapassou a marca dos 100 jogos pela equipa merengue, marcou quinze golos e fez uma dezena de assistências. Apesar de já contar com oito anos de futebol sénior, aos 23 anos continua a ser apontada com uma das jogadoras mais promissoras de Espanha.

Uma carreira impulsionada pela família, como conta a própria Olga. «O meu pai inscreveu os meus irmãos no futebol e, todas as tardes, eu ia vê-los treinar. Fiquei com uma vontade tão grande de também jogar que disse para mim mesma: “Porque é que não posso ir treinar com eles?”», perguntou. Estava aberto o caminho para uma carreira sempre a subir.

Nas últimas temporadas impôs-se no Real Madrid e, na seleção, já foi figura de destaque no último Campeonato da Europa, em 2022, com grandes exibições nos jogos frente à Dinamarca e também com a Inglaterra.

Esta terça-feira, Olga Carmona subiu mais um degrau na impressionante carreira, ao marcar o golo que lhe vai permitir disputar, no próximo domingo, uma primeira final de um Campeonato do Mundo.

Veja o golo decisivo de Olga Carmona: