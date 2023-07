A Suécia confirmou o favoritismo teórico e entrou a vencer no Mundial feminino, ao bater a África do Sul por 2-1, este domingo, num jogo sofrido em que as suecas deram a volta ao marcador.

No duelo que abriu o grupo G do Mundial 2023, as sul-africanas chegaram à vantagem no início da segunda parte, com um golo de Hildah Magaia, aos 48 minutos.

A Suécia chegou ao empate aos 65 minutos, por Fridolina Rolfo, tendo sido já bem perto do final, ao minuto 90, que Amanda Ilestedt fez o 2-1 que valeu os três pontos às nórdicas, vice-campeãs mundiais em 2003 e terceiras classificadas nas edições de 1991, 2011 e na última, em 2019.

As sul-africanas dificultaram a vida ao adversário, mas ainda não foi desta que conseguiram o seu primeiro ponto na história dos Mundiais, depois de terem participado pela primeira vez em 2019, com três derrotas na fase de grupos.

Quem conseguiu esse feito foi a Jamaica que, à sua segunda participação em Mundiais, depois da estreia em 2019 (também três derrotas), arrancou um ponto histórico com o empate sem golos no duelo ante a França, que não conseguiu confirmar o favoritismo no primeiro jogo do grupo F. A Jamaica acabou o jogo reduzida a dez, por expulsão de Khadija Shaw (90+2m).

Na segunda-feira há mais três jogos: Itália-Argentina para o fecho da primeira jornada do grupo G (07h00), o Alemanha-Marrocos que abre o grupo H (09h30) e o Brasil-Panamá que encerra a ronda inaugural do grupo F (12h00).

Já este domingo, na estreia em Mundiais, Portugal perdeu por 1-0 ante os Países Baixos.