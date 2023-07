O Japão goleou a Espanha por 4-0 na terceira e última jornada do grupo C do Mundial feminino, confirmando a vitória num grupo em que a Zâmbia se despediu com uma vitória por 3-1 ante a Costa Rica, que também diz adeus à prova, mas sem qualquer ponto.

As japonesas bateram a Espanha com uma expressiva vitória por 4-0, com golos marcados por Hinata Miyazawa aos 12 e 40 minutos, Riko Ueki aos 29 e Mina Tanaka, que fechou o marcador aos 82 minutos.

Com esta vitória, a equipa nipónica termina o grupo em primeiro lugar com números impressionantes: três vitórias, 11 golos marcados e zero sofridos. Já a Espanha terminou em segundo lugar, com seis pontos, menos três que o Japão.

Nos oitavos de final, são assim conhecidos os primeiros jogos: a Espanha defronta a Suíça, vencedora do grupo A, enquanto o Japão encontra a Noruega, segunda classificada do grupo A.

O outro jogo, entre a Zâmbia e a Costa Rica, terminou com uma vitória da equipa africana por 3-1. Ambas as equipas já não tinham hipóteses de apuramento e encerram a participação em terceiro e quarto lugar, respetivamente. Os golos foram apontados por Lushomo Mweemba aos três minutos, Barbra Banda aos 31 (penálti) e por Racheal Kundananji aos 90+3m. O golo da Costa Rica foi marcado por Melissa Herrera aos 47 minutos.