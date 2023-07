Chama-se Jennifer Hermoso, tem 33 anos, é natural de Madrid, joga nas mexicanas do Pachuca e é uma das referências da seleção feminina espanhola.

Esta quarta-feira, a atacante evidenciou-se na goleada por 5-0 à Zâmbia com dois golos e uma assistência, no jogo da segunda jornada do grupo C do Mundial 2023, que carimbou a qualificação para os oitavos de final.

Jenni, como também é conhecida, está de volta às grandes competições de seleções, depois de ter falhado o Europeu em 2022 devido a lesão.

Falamos de uma das veteranas da seleção espanhola, que foi de jogar, nos seus inícios, nas ruas de Carabanchel, uma das zonas mais desfavorecidas de Madrid, até chegar a finalista para a Bola de Ouro.

Incentivada pelo avô, que era guarda-redes no Atlético de Madrid, Hermoso foi fazer testes no clube e ali sobressaiu, até mudar-se para o Rayo Vallecano em 2010. Mais tarde, rumou ao Tyresö FF da Suécia, onde esteve cerca de dois anos até voltar a Espanha, para o Barcelona, em 2014. Ao fim de três épocas, assinou um contrato valoroso a nível financeiro com o Paris Saint-Germain, onde passou um ano. Depois, passou mais três anos no Barcelona antes da mudança de há um ano para o México.

O seu sobrenome pode ser traduzido para “lindo”… e não pode haver melhor descrição pela maneira como joga.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.