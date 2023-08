Jill Roord marcou mais dois golos esta terça-feira, na goleada dos Países Baixos ao Vietname (7-0) e, desta forma, reforçou o estatuto de figura de destaque na seleção laranja que garantiu esta terça-feira a qualificação para os oitavos de final do Mundial feminino à frente do Estados Unidos, bicampeão do Mundo, e de Portugal. Uma centrocampista de 26 anos oriunda de uma equipa de desportistas e que neste defeso trocou o Wolfsburgo pelo Manchester City.

Jill é, nesta altura, o orgulho da família Roord. A mãe Chantal foi jogadora de basquetebol, mas foi o pai, René, o principal impulsionador da carreira de Jill. René foi jogador profissional de futebol e chegou a jogar, ainda na formação, com o antigo Bola de Ouro Marco van Basten. Tal como Jill, René também começou a carreira, com sénior, no Twente, mas não voou tão alto como a filha.

Numa recente entrevista ao De Telegraaf, Jill falou da difícil relação com o pai. «Está sempre a mandar-me mensagens, a perguntar como estou. Fez isso ao longo de anos», conta Jill. René fazia uma análise exaustiva a todos os jogos de Jill, chegando a levar a jovem jogadora ao desespero. «Tivemos algumas discussões, mas agora isso já não acontece porque agora sou mais realista. Sei quando não jogo bem e sei onde é que tenho de melhorar, mas quando era mais pequena tínhamos discussões a sério», acrescentou.

Jill Roord chegou à seleção como figura de segundo plano, mas tem vindo a afirmar-se e, nesta altura, é uma das titulares indiscutíveis. Na temporada passada esteve muito perto de assinar pelo Barcelona, onde tinha à espera um salário de 400 mil euros, mas o Wolfsburgo acabou por bloquear a transferência.

O clube alemão já não conseguiu segurar a «estrela» neerlandesa este ano e, poucas semanas antes do início do Mundial, foi a própria Jill a anunciar a transferência para o Manchester City onde vai jogar com o número 20 nas costas.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.