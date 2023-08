O selecionador nacional, Francisco Neto, em declarações na flash interview da SportTV após o empate frente aos Estados Unidos (0-0), que elimina Portugal na fase de grupos do Mundial:

«Infelizmente hoje sai daqui a equipa que não merecia. Fizemos um jogo enorme, dos melhores que fizemos nos últimos anos. Fomos coletivas, não tivemos medo de ninguém, fizemos o que tínhamos de fazer. Fomos muito competitivos e eu, enquanto treinador, assim como todos os portugueses, só tenho de estar orgulhoso destas jogadoras.

[Melhor versão de Portugal?] Sim, sem dúvida. Mais coletiva, as jogadoras foram brilhantes, interpretaram à risca a nossa estratégia. Tivemos as nossas oportunidades, para mim as melhores, não conseguimos concretizar. Vamos embora, mas vamos de cabeça erguida.

[Fica um amargo de boca?] Neste momento é o amargo, amanhã é o orgulho. Elas só têm de estar orgulhosas com o que fizeram, são incríveis, muitas delas com um passado de Seleção muito grande, com muita luta. Se o objetivo era criar referências, vamos criá-las e acho que toda a gente que está envolvida no futebol feminino tem de estar orgulhosa. Elas foram tremendas e por isso só temos palavras de agradecimento para as nossas jogadoras.

[Portugal mostrou o que vale nestes três jogos?] Para nós, enquanto equipa técnica, sim. Claro que há sempre coisas a melhorar, claro que em todos os jogos queremos mais, e queríamos mais em todos os jogos, não há dúvidas nenhumas. Mas não podemos esquecer-nos de quem estava do outro lado. Como dissemos antes de vir para cá, o grande objetivo era competir e acho que foi um Portugal incrível durante todos os minutos do Mundial.»