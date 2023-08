Num jogo emocionante, a África do Sul garantiu o apuramento para os oitavos de final do Mundial Feminino, ao vencer a Itália, por 3-2, em jogo da última jornada do grupo G.

Na Nova Zelândia, foi a seleção italiana a primeira a marcar, aos 11 minutos, com um penálti de Arianna Caruso. Pouco depois da meia-hora, no entanto, um autogolo de de Benedetta Orsi deixou tudo novamente empatado.

Sensivelmente a meio da segunda parte, Hildah Magaia pôs as sul-africanas pela primeira vez em vantagem no marcador, mas pouco depois, Caruso bisou e fez o 2-2.

Nos descontos chegou o golpe de teatro: desta vez Magaia fez a assistência e foi Thembi Kgatlana a marcar, aos 90+2 minutos. Um golo que dá à África do Sul a primeira vitória de sempre num Campeonato do Mundo e a estreia na fase a eliminar, na segunda vez que participa.

No outro jogo do grupo, a Suécia, já apurado, fechou esta fase de grupos com chave de ouro, ao vencer a Argentina por 2-0.

Rebecka Blomqvist adiantou o conjunto sueco no marcador aos 66 minutos, Elin Rubensson fechou o marcador aos 90 minutos, de penálti.

A Suécia fecha assim o grupo no primeiro lugar com nove pontos, mais cinco do que a África do Sul. A Itália fez três e a Argentina um.